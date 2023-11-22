Угаров: «Уход Ренана из «Зенита»? Не вижу никаких проблем, лучше использовать своих воспитанников»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров высказался о слухах о возможном уходе защитника сине-бело-голубых Роберта Ренана из клуба.

«Уход Ренана? Я не вижу в этом какой-то большой проблемы. Купили же Эраковича, а новых покупать не надо, лучше своих молодых использовать, воспитанников», — цитирует Угарова «Спорт день за днем».

В СМИ появлялись слухи о том, что Ренан может покинуть «Зенит» и перейти в европейский клуб.

Бразилец присоединился к петербургской команде в январе 2023 года. В составе сине-бело-голубых 20-летний футболист отыграл 18 матчей, в которых не отличился голевыми действиями. Вместе с российским клубом защитник стал чемпионом РПЛ в сезоне-2022/23.