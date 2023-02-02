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Сегодня, 17:11

В «Оренбурге» заявили о намерении выкупить нападающего Мансилью у «Расинга»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Брайан Мансилья.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в комментарии для «СЭ» высказался о будущем аргентинского вингера Брайана Мансильи, который находится в аренде в российском клубе.

Права на 25-летнего футболиста принадлежат «Расингу» из Авельянеды.

«Мы планируем выкупить Мансилью у «Расинга» летом», — сказал Еремякин «СЭ».

В текущем сезоне Мансилья провел 15 матчей за оренбуржцев, в которых забил два гола и сделал пять результативных передач. Его арендное соглашение с «Оренбургом» рассчитано до 30 июня 2023 года.

РПЛ
ФК Оренбург
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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4.03 16:30
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