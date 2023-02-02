В «Оренбурге» заявили о намерении выкупить нападающего Мансилью у «Расинга»
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в комментарии для «СЭ» высказался о будущем аргентинского вингера Брайана Мансильи, который находится в аренде в российском клубе.
Права на 25-летнего футболиста принадлежат «Расингу» из Авельянеды.
«Мы планируем выкупить Мансилью у «Расинга» летом», — сказал Еремякин «СЭ».
В текущем сезоне Мансилья провел 15 матчей за оренбуржцев, в которых забил два гола и сделал пять результативных передач. Его арендное соглашение с «Оренбургом» рассчитано до 30 июня 2023 года.
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
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|4.03
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|
Ростов – Локомотив
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|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
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|
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|
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|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
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|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
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|
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Спартак
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|
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