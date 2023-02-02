Орлов: «Почему вы считаете, что Малком не «отбил» 40 миллионов?»
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» ответил на вопрос, мог ли нападающий «Зенита» Малком в зимнее окно перейти в «ПСЖ».
— Малком и «ПСЖ» — насколько все было близко?
— Да мне кажется, близко там не было ничего. Думаю, парижане прощупывали почву, проявляли некий интерес к Малкому с перспективой на лето. Как-то так. До конкретики, как я понимаю, дело не дошло. Теперь уже окно в Европе закрылось, обсуждать смысла нет. В любом случае «Зениту» приятно, что такой клуб обратил внимание на его футболиста.
— «Зенит» в свое время заплатил за Малкома 40 миллионов. Думаете, «ПСЖ» мог бы выложить за него примерно такую же сумму?
— Сложно сказать. Но такие деньги у «ПСЖ» есть (смеется). Все в принципе реально. Паредес же где-то за 40 миллионов и переходил во французский клуб из «Зенита».
— Просто бытует мнение, что 40 миллионов, потраченные на Малкома, не отбились.
— Тут как на это посмотреть. Сколько стоит картина «Джоконда»? Никто не знает. Как оценить вклад Малкома в чемпионства «Зенита»? Бразилец — ключевой игрок, делает разницу, приносит победы питерцам. Я никогда не слышал от руководителей клуба, что Малком не отрабатывает тех денег, которые в него вложены, что он их не отбил. Нет, нет. Вот к аргентинцам, если помните, возникали определенные вопросы. К Дриусси, Краневиттеру и так далее. Сейчас Малком — лучший игрок «Зенита» и, возможно, всей РПЛ.
— В чемпионате России он, бесспорно, хорош. Но как быть с Лигой чемпионов? Его статистика там не впечатляет: девять матчей и всего одна результативная передача.
- Это верно. Но дело было не только в Малкоме, а во всей команде. Белые пятна в составе... Имелись проблемы в каждой линии. Не стоит валить все на Малкома. Я бы не утверждал однозначно, что он не отбил 40 миллионов. Мастерство у него есть, это факт очевидный. Есть еще и имиджевый момент. А как сосчитать, какой авторитет Малком придал «Зениту» в глазах болельщиков? А он вообще-то любимец публики. Это деньгами не измерить. Все надо учитывать вкупе. Возможно, благодаря южноамериканцу, например, растет, прогрессирует Мостовой. Важный момент, согласитесь. Бразилец уже сработал в плюс на репутацию «Зенита».
В текущем сезоне 25-летний бразилец провел 23 матча за «Зенит», забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2