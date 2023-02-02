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Овчинников заявил, что ушедших из «Локомотива» немецких специалистов нужно поблагодарить

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников поделился мнением о работе немецких специалистов в московском «Локомотиве».

«Любой коллектив проходит определенные стадии развития. Чтобы говорить или осуждать, надо находиться внутри и понимать ситуацию в клубе. У каждого руководителя своя философия. Мы не знаем, какая она в «Локомотиве». При немецких специалистах идея была неплохая, рабочая. Они хотели опираться на молодежь, развивать ее и дальше за счет этого жить. Продавать, насыщать другие команды — РПЛ или других лиг. Хотели видеть своих воспитанников в основном составе. Но что-то пошло не так. Бывает. Да, они ушли, но в любом случае их надо поблагодарить. Немцы оставили после себя не только плохое, но и наверняка привнесли хорошее в вопросах организации и подхода к работе. Всегда надо брать лучшее, а не ориентироваться на результат. Это не всегда информативно. Чтобы понять всю ситуацию с «Локомотивом», должно пройти несколько лет», — приводит слова Овчинникова RT.

В начале октября «Локомотив» уволил спортивного директора Томаса Цорна и отправил в отставку тренерский штаб во главе с Йозефом Циннбауэром.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1105551-ovchinnikov-lokomotiv-nemcy-specialisty
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 - : -
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