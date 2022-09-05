В «Оренбурге» сообщили о переходе колумбийского защитника Гарцеса

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин подтвердил «СЭ» информацию о том, что центральный защитник колумбийского «Депортиво Перейра» Карлос Эмилио Гарцес перейдет в клуб до закрытия летнего трансферного окна.

«Могу подтвердить эту информацию. Трансфер подписан, а личный контракт с Карлосом будет подписан уже после медосмотра в Москве, если он нормально его пройдет», — сказал Еремякин «СЭ».

«Оренбург» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков.

В следующем туре чемпионата России «Оренбург» 11 сентября сыграет в гостях с «Зенитом».