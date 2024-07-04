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Сегодня, 12:40

Израильский экс-игрок ЦСКА Натхо назвал главное изменение в Москве

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о том, как для него поменялась Москва.

«Намного меньше пробок! В мои времена на дорогах было больше машин. Сейчас ситуация изменилась в хорошую сторону. Но пока я провел два дня здесь, мы были в отеле и тренировались. Надеюсь, в ближайшие дни у меня будет возможность погулять по городу. Схожу к своему дому, где жил раньше, буду ностальгировать!» — сказал Натхо «СЭ».

Натхо выступал в России за «Рубин» и ЦСКА с 2010 по 2018 год. 36-летний израильтянин вместе с московским клубом стал чемпионом России, а с казанцами — обладателем Кубка страны.

Бибрас Натхо
ФК ЦСКА (Москва)
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