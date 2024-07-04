Израильский экс-игрок ЦСКА Натхо назвал главное изменение в Москве
Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о том, как для него поменялась Москва.
«Намного меньше пробок! В мои времена на дорогах было больше машин. Сейчас ситуация изменилась в хорошую сторону. Но пока я провел два дня здесь, мы были в отеле и тренировались. Надеюсь, в ближайшие дни у меня будет возможность погулять по городу. Схожу к своему дому, где жил раньше, буду ностальгировать!» — сказал Натхо «СЭ».
Натхо выступал в России за «Рубин» и ЦСКА с 2010 по 2018 год. 36-летний израильтянин вместе с московским клубом стал чемпионом России, а с казанцами — обладателем Кубка страны.
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|0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
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|0
|0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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