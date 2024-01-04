Агент Николича: «Ивич — хороший тренер и мужик, но думаю, что Марко еще сильнее»

Футбольный агент Деян Йоксимович заявил, что бывший тренер «Локомотива» серб Марко Николич по своим качествам сильнее своего соотечественника Владимира Ивича, который возглавляет «Краснодар».

«Ивич — хороший тренер и очень хороший мужик, но думаю, что Марко еще сильнее», — цитирует «РБ Спорт» Йоксимовича.

В текущем сезоне после 12 туров «Шабаб Аль-Ахли» под руководством Николича занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата ОАЭ с отставанием в 6 очков от лидера.

«Краснодар» Ивича ушел на зимний перерыв лидером чемпионата России, «быки» на 2 очка опережают «Зенит».