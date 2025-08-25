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В КДК сообщили, что делегат матча «Крылья» — «Краснодар» не сообщал о попытке Федорищева зайти в судейскую

Константин Белов
Корреспондент

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость, что губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пытался зайти в судейскую после матча 6-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» (0:6). Ранее об этом сообщил телеграм-канал «Записки рыжего журналиста».

— Если ли запись в рапорте матча «Крылья Советов» — «Краснодар», что кто-то посторонний пытался зайти в судейскую после окончания матча?

—  Нет, — сказал Григорьянц «СЭ».

«Крылья Советов» после шестого тура занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков. «Краснодар», набрав 15 очков, занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.

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ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар 0 : 0
17.09 18:30 Ростов – Динамо 0 : 3
17.09 18:30 Акрон – Ахмат 2 : 0
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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