В КДК сообщили, что делегат матча «Крылья» — «Краснодар» не сообщал о попытке Федорищева зайти в судейскую

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость, что губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пытался зайти в судейскую после матча 6-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» (0:6). Ранее об этом сообщил телеграм-канал «Записки рыжего журналиста».

— Если ли запись в рапорте матча «Крылья Советов» — «Краснодар», что кто-то посторонний пытался зайти в судейскую после окончания матча?

— Нет, — сказал Григорьянц «СЭ».



«Крылья Советов» после шестого тура занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков. «Краснодар», набрав 15 очков, занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.