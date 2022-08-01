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Сегодня, 18:17

В «Химках» отреагировали на запрет РФС о регистрации новых игроков

Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о наложении запрета РФС на регистрацию клубом новых футболистов.

«У нас проблема достаточно давно и остро стоит. Я так понимаю, обратился агент Адеми. Мы чисто юридически не знаем, как выплатить ту сумму, которая у нас была. Сейчас пытаемся решить юридические вопросы. Для нас в этом камень преткновения.

По Долгову — пеня какая-то, это копейки. Мы даже сами об этом не знали. Технически не увидели, к сожалению. РФС нам помог, подсказал. Мы всё оплатим в течение суток. Трансферная кампания не под угрозой. Слава богу она завершилась. Все свои обязательства в любом случае выполним», — сказал Терюшков «СЭ».

РФС наложил на «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов, сообщается на сайте союза. Решение вступило в силу с 1 августа.

В организации добавили, что запрет может быть снят в случае исполнения обязательств перед «Ростовом»

РФС
ФК Химки
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П
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 3
Батраз Гурциев

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Оренбург

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И К Ж
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Урал

 2 1 0
Александр Черников

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