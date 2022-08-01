Президент «Монтеррея» подтвердил интерес «Динамо» к защитнику Монтесу

Президент «Монтеррея» Дуилио Давино подтвердил информацию о том, что московский клуб интересуется защитником сборной Мексики Сесаром Монтесом.

«Да, «Динамо» действительно проявляет большой интерес к Монтесу. Больше ничего не могу сказать», — сказал Давино Sport24.

По данным «СЭ», «Динамо» находится в продвинутой стадии переговоров по переходу футболиста «Монтеррея»

Центральный защитник (193 см) с клубом выигрывал чемпионат Мексики, Кубок страны, дважды Лигу чемпионов КОНКАКАФ. Со сборной Монтес завоевал золотой Кубок КОНКАКАФ. ЧМ-2018 игрок пропустил из-за травмы.