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Сегодня, 18:10

Президент «Монтеррея» подтвердил интерес «Динамо» к защитнику Монтесу

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент «Монтеррея» Дуилио Давино подтвердил информацию о том, что московский клуб интересуется защитником сборной Мексики Сесаром Монтесом.

«Да, «Динамо» действительно проявляет большой интерес к Монтесу. Больше ничего не могу сказать», — сказал Давино Sport24.

По данным «СЭ», «Динамо» находится в продвинутой стадии переговоров по переходу футболиста «Монтеррея»

Центральный защитник (193 см) с клубом выигрывал чемпионат Мексики, Кубок страны, дважды Лигу чемпионов КОНКАКАФ. Со сборной Монтес завоевал золотой Кубок КОНКАКАФ. ЧМ-2018 игрок пропустил из-за травмы.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-01-prezident-monterreya-podtverdil-interes-dinamo-k-montesu
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