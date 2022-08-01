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Бывший полузащитник «Зенита» Угаров: «Сейчас может уйти любой из иностранных футболистов»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров прокомментировал возможный переход защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича в питерский клуб.

— Сейчас может уйти любой из иностранных футболистов. Мы же не знаем ситуацию с Ловреном. Наверное, «Зенит» на всякий случай готовит замену. Может, есть какая-то договоренность, что Ловрен может уйти в любой момент, — сказал Угаров «РБ Спорт».

— Если Ловрен останется, Эракович может стать 11-м легионером в «Зените». Это не слишком много, учитывая отсутствие еврокубков?

— Я не знаю внутренней ситуации. Она может быть разной. Строить догадки, наверное, нет никакого смысла. Если люди делают, значит они знают, для чего.

Контракт Эраковича с «Црвеной Звездой» рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает 21-летнего защитника в 5 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-ugarov-transfer-e-rakovicha-navernoe-zenit-na-vsyakij-sluchaj-gotovit-zamenu-lovrenu/
ФК Зенит
Денис Угаров
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