В ЦСКА хотят сохранить Акинфеева в клубе после завершения карьеры

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что в команде хотели бы, чтобы голкипер Игорь Акинфеев остался работать в клубе после завершения карьеры.

«Вопрос, кем именно, наверное, лучше задать ему, но повторюсь: клубу крайне важно, чтобы легенды не только армейского, но и российского футбола приносили пользу всему спорту в нашей стране. Мы очень надеемся, что Игорь продолжит работу с нами», — приводит слова Бабаева РИА «Новости».

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. За карьеру он провел 785 матчей за московский клуб, пропустил 710 мячей и 326 раз отыграл на ноль. Голкипер является рекордсменом клуба по числу проведенных игр.

С ЦСКА Акинфеев шесть раз становился чемпионом России, по семь раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также стал победителем Кубка УЕФА в 2005 году.