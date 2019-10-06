Нападающий «Зенита» Сердар Азмун восстановил преимущество своей команды в 2 гола в матче 12-го тура чемпионата России с «Уралом». Иранский футболист замкнул головой подачу с правого фланга, воспользовавшись ошибкой вратаря хозяев Олега Баклова.

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