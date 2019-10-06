«Урал» — «Зенит»: Азмун восстановил перевес в два гола
12:52
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун восстановил преимущество своей команды в 2 гола в матче 12-го тура чемпионата России с «Уралом». Иранский футболист замкнул головой подачу с правого фланга, воспользовавшись ошибкой вратаря хозяев Олега Баклова.
?? Третий гол Сердара Азмуна в текущем розыгрыше чемпионата.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 6, 2019
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