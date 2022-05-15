«Урал» — «Рубин»: Шатов забил первый гол после возвращения в Екатеринбург

Полузащитник «Урала» Олег Шатов отметился голов в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина». Он увеличил преимущество хозяев поля во второй тайме — 2:0.

Шатов низом пробил со штрафного с острого угла. Мяч никого не задел и влетел в дальний угол ворот.

Шатов забил первый гол за «Урал» после возвращения в Екатеринбург.