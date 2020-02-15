«Уфа» назвала соперников на заключительный зимний сбор, который пройдет с 16 по 28 февраля в Бенидорме (Испания). Всего команда Вадима Евсеева проведет три контрольных матча.

18 февраля уфимцы сыграют против швейцарского «Рапперсвиля», 22 февраля — против ЦСКА, а 23 февраля — против китайского «Далянь Ифан».