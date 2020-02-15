«Уфа» назвала соперников на заключительный зимний сбор
09:27
«Уфа» назвала соперников на заключительный зимний сбор, который пройдет с 16 по 28 февраля в Бенидорме (Испания). Всего команда Вадима Евсеева проведет три контрольных матча.
18 февраля уфимцы сыграют против швейцарского «Рапперсвиля», 22 февраля — против ЦСКА, а 23 февраля — против китайского «Далянь Ифан».
На заключительном УТС подопечные Вадима Евсеева проведут три контрольные встречи:— ФК УФА (@UfaFc) February 15, 2020
18 февраля, ФК «Уфа» — «Рапперсвиль» (Швейцария, Санкт-Галлен);
22 февраля, ФК «Уфа» — ПФК ЦСКА (Россия, Москва);
23 февраля, ФК «Уфа» — «Далянь Ифан» (Китай, Далянь) pic.twitter.com/BP7EKKvcGo
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