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«Уфа» назвала соперников на заключительный зимний сбор

09:27
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«Уфа» назвала соперников на заключительный зимний сбор, который пройдет с 16 по 28 февраля в Бенидорме (Испания). Всего команда Вадима Евсеева проведет три контрольных матча.

18 февраля уфимцы сыграют против швейцарского «Рапперсвиля», 22 февраля — против ЦСКА, а 23 февраля — против китайского «Далянь Ифан».

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