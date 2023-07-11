Тошич назвал Вагнера Лава лучшим форвардом в истории РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал, кого считает самым сильным нападающим в истории российского чемпионата.

«Вагнер Лав! Халк? Я с ним не играл, я был с Думбией и Вагнером, который является лучшим форвардом в истории российского чемпионата. Дзюба? Насколько я знаю, он лучший бомбардир. Получается, он лучший нападающий с российским паспортом», — приводит «РБ Спорт» слова Тошича.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 годы и в 2013-м. Он провел за армейцев 259 матчей, в которых забил 124 гола и сделал 53 результативные передачи.