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Тошич назвал Вагнера Лава лучшим форвардом в истории РПЛ

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал, кого считает самым сильным нападающим в истории российского чемпионата.

«Вагнер Лав! Халк? Я с ним не играл, я был с Думбией и Вагнером, который является лучшим форвардом в истории российского чемпионата. Дзюба? Насколько я знаю, он лучший бомбардир. Получается, он лучший нападающий с российским паспортом», — приводит «РБ Спорт» слова Тошича.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 годы и в 2013-м. Он провел за армейцев 259 матчей, в которых забил 124 гола и сделал 53 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zoran-toshich-vagner-lav-luchshij-forvard-v-istorii-rpl-dzyuba-luchshij-rossijskij-napadayushhij/
Вагнер Лав
Зоран Тошич
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ФК ЦСКА (Москва)
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