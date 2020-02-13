Президент РФС Александр Дюков высказал свое мнение о контракте РПЛ с банком «Тинькофф», который станет титульным спонсором лиги.

— Год назад я порекомендовал Олегу Тинькову начать переговоры с РПЛ, связал его с Прядкиным, но сам в процессе не участвовал, — говорит Дюков. — Мне сказали, что речь идет о 300 миллионах рублей плюс 75 миллионов, которые получит «Матч ТВ». Много это или мало? Трудно сказать, желающих стать спонсорами не так много.

Олег мне написал: «Я сделал это для тебя», но он умелый коммерсант и таким образом постарался сделать меня обязанным. Надеюсь, что креативная составляющая банка наложится на креативную составляющую РПЛ. Если «Тинькофф» на этом заработает, то получится хороший кейс и через два года желающих будет еще больше. (Евгений Белоусов)