Тимощук продолжит работу в «Зените»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук продолжит работать в петербургском клубе, сообщает RT.

По данным источника, сообщение американского тренера Денниса Люкенса, работавшего в чемпионате Украины, не соответствует действительности.

Ранее тренер заявил, что Тимощук покинул территорию России и уехал жить в другую страну.

44-летний специалист работает в питерском клубе с 2017 года. С 2007-го по 2009-й и с 2013-го по 2015-й он выступал за питерский клуб.