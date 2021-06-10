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«Я инфицирован «Спартаком». Тедеско — о возможности работать в другом российском клубе

01:05
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Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос о том, может ли он в будущем возглавить другую команду РПЛ.

— Вы не исключили возвращения в «Спартак». А в другом российском клубе себя можете представить?

— Ох. Поверьте, не врал, когда говорил, что не играл какую-то роль и что инфицирован «Спартаком». Поэтому никогда не думал о другой команде РПЛ, — сказал Тедеско.

35-летний специалист тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год. В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате России и завоевала путевку в отборочный турнир Лиги чемпионов.

(Константин Алексеев)

Полностью интервью Доменико Тедеско — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/domeniko-tedesko-o-fedune-corne-gazizove-popove-rue-vitorii-1798408/

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