Тарханов считает, что Радимов должен тренировать в РПЛ

Заслуженный тренер России, вице-президент армянского футбольного клуба «Пюник» Александр Тарханов поделился мнением о Владиславе Радимове. Он возглавляет «Зенит-2».

— Видно было, что хорошие тренеры могут получиться из Дмитрия Хохлова и Владислава Радимова, — цитирует Тарханова «Спорт уик-энд». — Мне кажется, что Радимов несколько принижает себя. Он может и должен тренировать в РПЛ.

Он прямой человек и всегда говорит то, что думает. Его уже не изменишь. Да и не нужно, наверное. В понимании футбола Радимову сложно найти равных.

Чтобы стать хорошим главным тренером, нужно свое видение футбола. Свои университеты я проходил в абовянском «Котайке». Еще учился в Высшей школе тренеров, когда Назар Петросян позвал меня в эту команду. Конечно, будучи футболистом, готовился к тренерской работе. Вел для себя конспекты тренировок ведущих советских специалистов.

Специально ездил в Киев, чтобы получить консультации у Анатолия Зеленцова, который подводил теоретическую базу для тренировок Валерия Лобановского и Олега Базилевича. Когда изложил свое видение футбола Петросяну, он сразу же сказал: «Завтра едем в Абовян». В ВШТ тогда шли навстречу тем, кто хотел начать работать еще до завершения учебы. Как раз тогда Валерия Газзаева отпустили из Орджоникидзе поднимать «Спартак».

— Во времена, когда вы начинали тренировать, находились вакансии в первой и второй лигах чемпионата СССР. Сейчас только что завершившие карьеру футболисты не рвутся в ПФЛ и ФНЛ...

— Неинтересно там работать! Хотя для тренерского становления весьма полезно проверить какие-то свои идеи и наработки. Ничего зазорного в этом нет. Тот же Олег Романцев перед тем, как стать главным тренером московского «Спартака», набил шишки в московской «Красной Пресне» и «Спартаке» из Орджоникидзе.