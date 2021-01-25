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«Тамбов» должен доиграть сезон. О снятии речь не идет

17:01
«Тамбов» должен довести до конца сезон в РПЛ, несмотря на серьезные финансовые проблемы. Фото ФК «Тамбов»
«Тамбов» должен довести до конца сезон в РПЛ, несмотря на серьезные финансовые проблемы. Фото ФК «Тамбов»
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Как стало известно «СЭ», «Тамбов» должен довести до конца сезон в РПЛ, несмотря на серьезные финансовые проблемы. В клубе, премьер-лиге и РФС есть понимание, что целостность соревнований не должна пострадать — особенно, с учетом того, что «волки» провели уже более 50 процентов матчей в чемпионате России-2020/21 и снятие команды с присуждением ей поражений в оставшихся 11 турах может создать неравенство для остальных участников турнира.

При этом не исключено, что тамбовчане проведут все или некоторые весенние игры молодежным составом. (Вячеслав Короткин)

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