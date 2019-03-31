Такума Нисимура: "Ничья с "Уфой" не повлияет на настрой перед дерби"

После домашней ничьи с "Уфой" (2:2) в матче 21-го тура РПЛ вышедший на замену нападающий ЦСКА Такума Нисимура в интервью "СЭ" рассказал, что случилось с ЦСКА в последние минуты матча и как этот результат отразится на команде перед дерби со "Спартаком".
- Что случилось с ЦСКА в концовке матча? Пропустили два гола буквально за пять минут до финального свистка.
- Неверное, неправильно распорядились оставшимся временем матча.
- Тяжело ли было вливаться в игру?
- Нет, не сказал бы. Но жаль, что пропустили два мяча
- Этот результат как-то скажется на команде перед игрой со "Спартаком"?
- Мы собирались и собираемся победить. (Константин Колмаков)
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