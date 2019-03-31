Такума Нисимура: "Ничья с "Уфой" не повлияет на настрой перед дерби"

После домашней ничьи с "Уфой" (2:2) в матче 21-го тура РПЛ вышедший на замену нападающий ЦСКА Такума Нисимура в интервью "СЭ" рассказал, что случилось с ЦСКА в последние минуты матча и как этот результат отразится на команде перед дерби со "Спартаком".

- Что случилось с ЦСКА в концовке матча? Пропустили два гола буквально за пять минут до финального свистка.

- Неверное, неправильно распорядились оставшимся временем матча.

- Тяжело ли было вливаться в игру?

- Нет, не сказал бы. Но жаль, что пропустили два мяча

- Этот результат как-то скажется на команде перед игрой со "Спартаком"?

- Мы собирались и собираемся победить. (Константин Колмаков)