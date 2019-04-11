Свидетель из кафе: "Мамаев говорил девушке: "Никогда ты не добьешься Александра Кокорина"

Ринат Токтаров, официант "Кофемании", дал на заседании суда показания по поводу драки в кафе с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева. В конфликте утром 8 октября 2018 года пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

– Я приступил к работе в 8 часов утра. Мне передали стол. Рядом располагались подсудимые, – рассказал Токтаров.

– Кого вы помните?

– Александр Кокорин и девушки.

– Что делали подсудимые?

– Общались. Рядом с Александром Кокориным сидела девушка, они тоже общались. Далее зал заполнялся.

– Через какой промежуток заполнился стол, за которым сидели подсудимые?

– Через 15-20 минут.

– Сколько было людей за этим столом?

– 8-9 человек.

– В том зале, где были подсудимые и их гости, были еще посетители.

– Несколько столов. В углу был один стол.

– Кто там был?

– Мужчина, он сидел за столом справа.

– Что было далее?

– Пришел господин Пак.

– Заказывали ли подсудимые алкогольные напитки?

– Да. Это было несколько заказов с просьбой повторить. Они находились в состоянии алкогольного опьянения, под перегаром. Они шумно разговаривали, вели себя вызывающе.

– Было непристойное поведение?

– Со стороны девушки. Часто Мамаев говорил ей: "Никогда ты не добьешься Александра Кокорина, не нужно приставать". Девушка лезла целоваться к Александру. Она садилась на него сверху.

– Спускалась ли она к нему?

– Это было так: она была за другим столом. И она нагнулась как-то в область паха. Далее подсудимые обсуждали матч. Суть была в том, что я часто принимал заказ так: одни придут, закажут, потом придут другие. Поэтому я отходил, слышал отрывками какую-то речь, но полностью не помню.

– Действия компании нарушали порядок?

– Ну, у каждого свое видение порядка. По мне, да. Посетители были не очень довольны. Выражалась это взглядами, подальше пересаживались.

– Что было дальше?

– Пришел господин Пак, сел за 54-й столик, по сути, напротив подсудимых. Он был один. Он увидел подсудимых, попросил по возможности пересадить их. Я попросил хостесс пересадить Пака. На обратном пути я встретил женщину на стойке, которая хотела сделать заказ с собой – это был тяжелый заказ, я его долго принимал. Я направился в зону, где сидели подсудимые. Там произошло следующее: девушка, которая вызывающе себя вела, была одета, направлялась в сторону выхода из этой рабочей зоны. Я увидел, что у стола Пака стоят ребята: у окна – Кирилл, далее – Александр Кокорин, следом – человек из их компании, я его не знаю.

– Что было далее?

– Я начал обходить девушку, чтобы разобраться, в чем дело. Я видел, что со стороны Александра летит стул.

– Куда полетел стул?

– В сторону господина Пака. По-моему, он сидел. Думаю, стул попал. Куда – не знаю, но в правую сторону. Далее ворвался уже я между Александром Кокорином и господином Паком. Третий мужчина, которого я не знаю, стоял поодаль, пытается предотвратить момент. Кирилл что-то кричал, что-то вроде: "Повтори, что ты сказал!"

– В какой форме кричал?

– Громко.

– Пак отвечал?

– По-моему, он молчал. У меня началась паника, за что браться. Я понимал, что один должен защитить этого человека.

– Угрозу от Кокорина чувствовали?

– Для меня – нет. Для Пака – наверное. Далее я подошел к Кириллу и громко сказал: "Успокойтесь, пожалуйста". Я находился в положении вытянутой руки.

– Что дальше?

– Успокаивал Кирилла, просил успокоиться его. Начали подходить люди, персонал, гости, чтобы помочь успокоить ребят. (Илья Егоров)

Мамаев и Кокорин были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. 3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live