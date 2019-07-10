Сутормин определился с игровым номером в "Зените"

Новичок "Зенита", полузащитник Алексей Сутормин будет выступать за питерскую команду под 91-м номером, сообщает официальный сайт сине-бело голубых.
25-летний Сутормин стал первым игроком в новейшей истории "Зенита", кто выбрал 91-й номер.
В сезоне-2018/2019 хавбек выступал за "Оренбург", где отыграл 29 матчей в российской премьер-лиге, забил 8 мячей и сделал две результативные передачи.
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Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-07-10-aleksey-sutormin-vybral-igrovoy-nomer.htm
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