Сутормин определился с игровым номером в "Зените"

Новичок "Зенита", полузащитник Алексей Сутормин будет выступать за питерскую команду под 91-м номером, сообщает официальный сайт сине-бело голубых.

25-летний Сутормин стал первым игроком в новейшей истории "Зенита", кто выбрал 91-й номер.

В сезоне-2018/2019 хавбек выступал за "Оренбург", где отыграл 29 матчей в российской премьер-лиге, забил 8 мячей и сделал две результативные передачи.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020