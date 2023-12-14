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Сутормин о шансах «Зенита» на чемпионство: «У нас нет паники и сомнений»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о шансах своей команды на победу в чемпионате России-2023/24.

Клуб из Санкт-Петербурга занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками, отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 2 очка.

«Какую оценку можно нам поставить за первую часть сезона? Думаю, в конце на четверку выправили. Нет ли паники из-за «Краснодара»? Да не было никакой паники и нет. Рабочая ситуация.
Наше поражение от «Локомотива» породило сомнения в шансах на золото? Может, у вас породило, а у нас нет сомнений. Все в футболе бывает — не всегда удается выиграть. Так что наша задача не меняется — работать. И при должной работе результат обязательно будет хорошим. Футбол тем и интересен, что случаются какие-то непредсказуемые моменты. Интрига сохраняется в том виде, который сейчас есть. Посмотрим, что будет в весенней части чемпионата», — приводят «Известия» слова Сутормина.

«Зенит» становился чемпионом России в пяти предыдущих сезонах.

Источник: Известия
Алексей Сутормин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
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