Судья матча «Спартак» — «Зенит» получил два новых назначения. Все его решения признаны ЭСК правильными?

Арбитр из Азова Артем Чистяков получил два назначения в 6-м туре чемпионата России. Сегодня он выполнит функции ассистента видеоарбитра (АВАР) в игре «Оренбург» — «Ахмат». А 24 августа он будет работать в качестве видеоарбитра (ВАР) на матче «Сочи» — «Балтика».

Означает ли это, что экспертно-судейская комиссия при президенте РФС не поддержала жалобу «Зенита» и признала решения Чистякова в матче сине-бело-голубых со «Спартаком» (2:2) верными? Напомним, клуб из Санкт-Петербурга оспорил правильность вынесения второго предупреждения Дугласу Сантосу и назначения пенальти в пользу красно-белых.