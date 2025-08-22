В «Севилье» опровергли интерес к полузащитнику махачкалинского «Динамо» Джаваду

В пресс-службе «Севильи» ответили на вопрос «СЭ» о возможном переходе полузащитника махачкалинского «Динамо» Джавада Хоссейннеджада в испанский клуб.

Ранее о возможном трансфере сообщил портал TEAMtalk.

«Интерес к Джаваду Хоссейннеджаду из «Динамо» (Махачкала)? В списках «Севильи» нет этого игрока», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

22-летний иранец в этом сезоне провел за «Динамо» Махачкала 7 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.