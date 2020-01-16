Судебное заседание по делу Глушакова перенесено на февраль

Никулинский районный суд города Москвы перенес заседание по исковому делу полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова и его бывшей жены Дарьи из-за неявки футболиста на заседание, cообщают «РИА «Новости».

Заседание перенесено на 7 февраля на 11:00 по московскому времени.

Ранее Никулинский суд при бракоразводном процессе поровну поделил совместно нажитое имущество супругов, однако Дарья не согласилась с решением суда, поскольку, по ее словам, футболист якобы до этого вывел со счетов 200 миллионов рублей. Адвокат жены Глушаковой рассказал, что Московский городской суд увеличил сумму ее компенсации до 42 миллионов рублей.

Примечательно, что это уже не первый перенос заседания — 20 декабря оно не состоялось из-за того, что в здании сработала аварийная сигнализация и все были эвакуированы.