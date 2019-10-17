Станислав Черчесов: «Могу назвать три версии возможного спада в игре Чалова»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал ряд причин возможного спада в игре форварда ЦСКА Федора Чалова.

— Вы сказали, что спад у него из-за того, что не уехал в Англию, — сказал Черчесов в интервью Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «России 24». — А я вам еще два примера приведу возможного спада. Из этих трех, одних из главных, надо выбирать. Допустим, его не вызывают в первую сборную. Это разочарование? Да. Не отпустили в Англию? Да. Фактор второго сезона — третий. Может влюбился вдруг, мы же не знаем. Не надо на него давить, на нас тем более не получится.

Хорошо, что он сейчас забил в молодежной сборной, они выиграли. Дайте футболистам спокойно развиваться. Вот вам четыре варианта ответа. Какой здесь правильный ответ? Наша задача — спокойно наблюдать, не надо ни на кого давить, ситуация разовьется. Дзюбы год в сборной не было, а теперь он здесь. Мы не давили, не форсировали.

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