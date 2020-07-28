Стало известно, сколько Урунов будет зарабатывать в «Спартаке»

Стала известна сумма, которую будет получать полузащитник Остон Урунов, который в ближайшее время перейдет из «Уфы» в «Спартак».

По информации «Рейтинга Букмекеров», по контракту с красно-белыми 19-летний узбек будет получать около 600 тысяч евро в год.

Урунов перешел в «Уфу» из ташкентского «Локомотива» зимой 2020 года. Он провел за клуб из Башкортостана 10 матчей и не отметился результативными действиями.