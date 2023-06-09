Спортивный юрист: «За обращение в суд общей юрисдикции на Игнатова могут быть наложены санкции»

Спортивный юрист Евгений Морозов рассказал, что на полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова могут быть наложены санкции за обращение в суд общей юрисдикции с иском в адрес агента Александра Маньякова.

«Прав агент или неправ, разберется апелляционный орган. А что касается обращения в суд общей юрисдикции, то здесь для всех субъектов футбола есть определенные ограничения. Есть устав Российского футбольного союза, есть регламенты всевозможные, которые говорят о том, что есть досудебные органы, досудебные рассмотрения споров внутри футбола. Это Палата по разрешению споров, это ФИФА, это Спортивный арбитражный суд в Лозанне. И если какой-либо субъект футбола пренебрегает этим правилом, то предусмотрена спортивная санкция. Это может быть как клуб, так и футболист или тренер. Если вы идете в суд общей юрисдикции, то вы нарушаете регламент, под которым вы подписывались, который обязались соблюдать. Соответственно за это могут быть наложены санкции», — цитирует «Газета.Ru» Морозова.

В четверг, 8 июня, стало известно, что Александр Маньяков обратился с требованием дисквалифицировать Игнатова на срок до полугода из-за того, что футболист не выплатил ему компенсацию.