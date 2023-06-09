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Сегодня, 05:20

Каштанов: «Думаю, что вся команда довольна работой с Гончаренко»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Урала» Алексей Каштанов поделился мнением о работе с главным тренером команды Виктором Гончаренко.

«На что может рассчитывать «Урал» в следующем сезоне? Наверное, это лучше спросить у президента и главного тренера, я же не могу отвечать за всех. Но скажу, что каждый хочет стремиться к лучшему и быть выше. Влияние Гончаренко? Все сложилось благополучно, хорошо. Все остались довольны и рады. Я думаю, что вся команда довольна работой с Гончаренко. За себя лично тоже могу сказать, что все нормально, я доволен», — цитирует «РБ Спорт» Каштанова.

В сезоне-2022/23 «Урал» набрал 36 очков в 30 матчах и занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/napadayushhij-urala-kashtanov-vsya-komanda-dovol-na-rabotoj-s-goncharenko/
Футбол
ФК Урал
Алексей Каштанов
Виктор Гончаренко
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
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 3 : 0
3.06 17:00
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