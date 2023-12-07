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Сегодня, 18:01

Боков не видит смысла в возвращении российского футбола на систему «весна-осень»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Зенита» и ЦСКА Максим Боков поделился мнением о том, стоило ли переносить 18-й тур РПЛ на весеннюю часть сезона из-за сильных морозов в России.

«Сейчас по всей стране ожидаются сильные морозы. Я считаю, что многие матчи нужно переносить на весеннюю часть чемпионата. Ничего тут страшного не случится. Команды из южных городов — «Краснодар», «Ахмат» еще могут сыграть последний тур в этом году. Остальным лучше не надо, но непонятно, как в итоге решат», — приводит Metaratings.ru слова Бокова.

Однако он отметил, что не согласен с мнением о необходимости возвращения российского чемпионата на систему «весна-осень».

«Я считаю, что этого делать не надо. Что изменится? Мы будем начинать играть в холодное время, когда еще будет идти снег и заканчивать в морозы. Поменяются только цифры в названии — не сезона-2023/24, а просто РПЛ-2024», — добавил специалист.

Российский футбол перешел на систему «осень-весна» в сезоне-2011/12. Вместе с РПЛ на новую систему сместились все профессиональные лиги.

Источник: https://metaratings.ru/news/bokov-ne-nado-vozvrashatsya-na-sistemu-vesna-osen-nichego-ne-izmenitsya-312910/
Максим Боков
Футбол
РПЛ
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
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 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Александр Соболев

Спартак

 5
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Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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