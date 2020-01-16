Спортивный директор «Кельна»: «Продолжаем вести переговоры по Хеведесу»

Спортивный директор «Кельна» Хорст Хельдт рассказал, как продвигаются переговоры о трансфере защитника «Локомотива» Бенедикта Хеведеса.

— Пока ничего нового сказать не могу, — приводит слова Хельдта Express.de. — Но у нас еще достаточно времени. Мы продолжаем вести переговоры.

31-летний немец намерен вернуться в бундеслигу. Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин и генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе готовы отпустить его.

Но есть трудности: немцы хотят взять игрока в аренду до конца сезона без опции обязательного выкупа летом. Сейчас «козлы» находятся на 15-м месте в бундеслиге, на два очка опережая «Фортуну», которая находится в зоне стыковых матчей. Сам Хеведес хочет полноценный трансфер.