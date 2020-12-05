Ларссон: «В первом тайме «Спартак» играл медленно, но начал ускоряться»
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал разгром «Тамбова» в матче 17-го тура Тинькофф-РПЛ — 5:1. Форвард оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи.
— В первом тайме мы играли немного медленно, — сказал Ларссон в эфире «Матч Премьер». — По ходу игры стали ускоряться. Во втором стали играть лучше, забили второй гол, но немного уснули, когда они забили ответный. Но удалось довести игру до крупной победы.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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