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Ларссон: «В первом тайме «Спартак» играл медленно, но начал ускоряться»

18:44

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал разгром «Тамбова» в матче 17-го тура Тинькофф-РПЛ — 5:1. Форвард оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи.

— В первом тайме мы играли немного медленно, — сказал Ларссон в эфире «Матч Премьер». — По ходу игры стали ускоряться. Во втором стали играть лучше, забили второй гол, но немного уснули, когда они забили ответный. Но удалось довести игру до крупной победы.

Спартак — Тамбов

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. Первые матчи декабря




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