«Спартак» пропустил 900-й гол в чемпионатах России
«Спартак» в последнем матче календарного года со счетом 1:4 проиграл дома «Ростову» в матче 19-го тура РПЛ. Хавбек дончан Бактиер Зайнутдинов записал на свой счет юбилейный 900-й гол в ворота красно-белых в чемпионатах России. Больше спартаковцев в высшем российском дивизионе пропустили всего три команды — «Крылья Советов», «Ростов» и «Динамо».
Самые пропускающие команды в истории чемпионата России:
|
Клуб
|
Матчи
|
Пропущенные голы
|
Ср.
|
Крылья Советов
|
795
|
1042
|
1,31
|
Ростов
|
791
|
1038
|
1,31
|
Динамо
|
821
|
944
|
1,15
|
Спартак
|
852
|
900
|
1,06
|
ЦСКА
|
852
|
795
|
0,93
|
Локомотив
|
852
|
791
|
0,93
|
Зенит
|
761
|
739
|
0,97
|
Алания
|
489
|
663
|
1,36
900 голов в ворота «Спартака» пришлось на долю 27 вратарей и одного защитника — Мартина Штранцля, не сумевшего отразиться пенальти от томича Сергея Корниленко летом 2010 года. При этом больше 100 мячей пропустили всего три голкипера — Артем Ребров, Александр Филимонов и Войцех Ковалевски. Самыми надежными оказались мало игравшие Александр Помазун и Валерий Чижов, а наибольшими неудачниками Саболч Шафар и Максим Кабанов. Нынешний первый номер «Спартака» Александр Максименко пропустил 41 мяч в 41 игре и сравнялся с Сосланом Джанаевым.
Вратари «Спартака», пропускавшие в чемпионате России:
|
Вратарь
|
Матчи
|
Голы
|
Ср.
|
Артем Ребров
|
113
|
134
|
1,19
|
Александр Филимонов
|
147
|
122
|
0,83
|
Войчех Ковалевски
|
94
|
111
|
1,18
|
Андрей Дикань
|
69
|
79
|
1,14
|
Стипе Плетикоса
|
63
|
74
|
1,17
|
Сергей Песьяков
|
36
|
43
|
1,19
|
Сослан Джанаев
|
38
|
41
|
1,08
|
Александр Максименко
|
41
|
41
|
1,00
|
Максим Левицкий
|
39
|
37
|
0,95
|
Руслан Нигматуллин
|
27
|
35
|
1,30
|
Станислав Черчесов
|
52
|
32
|
0,62
|
Гинтарас Стауче
|
32
|
24
|
0,75
|
Александр Селихов
|
27
|
23
|
0,85
|
Дмитрий Тяпушкин
|
22
|
15
|
0,68
|
Алексей Зуев
|
12
|
14
|
1,17
|
Саболч Шафар
|
5
|
12
|
2,40
|
Андрей Сметанин
|
14
|
11
|
0,79
|
Дмитрий Гончаров
|
6
|
10
|
1,67
|
Абдельила Баги
|
6
|
9
|
1,50
|
Максим Кабанов
|
3
|
7
|
2,33
|
Николай Заболотный
|
6
|
7
|
1,17
|
Антон Митрюшкин
|
3
|
5
|
1,67
|
Георгия Ломая
|
2
|
4
|
2,00
|
Дмитрий Хомич
|
4
|
4
|
1,00
|
Александр Беленов
|
1
|
2
|
2,00
|
Александр Помазун
|
8
|
2
|
0,25
|
Валерий Чижов
|
2
|
1
|
0,50
Голы в ворота «Спартака» записали на свой счет 505 человек. Особенно во встречах с красно-белыми усердствовал Александр Кержаков, отличившийся 13 раз. Лучшим по средней результативности среди футболистов, проведших больше пяти матчей выделяется Халк, забивший шесть мячей в семи встречах, Герман Кутарба и Николас Павлович отметились тремя голами в трех играх, а Бахтиер Зайнутдинов оформил дубль в единственном матче.
Лучшие бомбардиры в матчах против «Спартака»:
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы
|
Ср.
|
Александр Кержаков
|
26
|
13
|
0,50
|
Игорь Семшов
|
30
|
9
|
0,30
|
Сергей Семак
|
35
|
8
|
0,23
|
Ари
|
10
|
7
|
0,70
|
Михаил Осинов
|
18
|
7
|
0,39
|
Данни
|
20
|
7
|
0,35
|
Халк
|
7
|
6
|
0,86
|
Павел Погребняк
|
11
|
6
|
0,55
|
Сергей Корниленко
|
12
|
6
|
0,50
|
Эктор Бракамонте
|
14
|
6
|
0,43
|
Вагнер Лав
|
14
|
6
|
0,43
|
Роман Адамов
|
16
|
6
|
0,38
|
Александр Кокорин
|
16
|
6
|
0,38
|
Олег Веретенников
|
17
|
6
|
0,35
|
Кристиан Нобоа
|
19
|
6
|
0,32
|
Андрей Каряка
|
21
|
6
|
0,29
|
Валерий Есипов
|
23
|
6
|
0,26
|
Дмитрий Кириченко
|
25
|
6
|
0,24