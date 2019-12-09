«Спартак» пропустил 900-й гол в чемпионатах России

«Спартак» в последнем матче календарного года со счетом 1:4 проиграл дома «Ростову» в матче 19-го тура РПЛ. Хавбек дончан Бактиер Зайнутдинов записал на свой счет юбилейный 900-й гол в ворота красно-белых в чемпионатах России. Больше спартаковцев в высшем российском дивизионе пропустили всего три команды — «Крылья Советов», «Ростов» и «Динамо».

Самые пропускающие команды в истории чемпионата России:

Клуб Матчи Пропущенные голы Ср. Крылья Советов 795 1042 1,31 Ростов 791 1038 1,31 Динамо 821 944 1,15 Спартак 852 900 1,06 ЦСКА 852 795 0,93 Локомотив 852 791 0,93 Зенит 761 739 0,97 Алания 489 663 1,36

900 голов в ворота «Спартака» пришлось на долю 27 вратарей и одного защитника — Мартина Штранцля, не сумевшего отразиться пенальти от томича Сергея Корниленко летом 2010 года. При этом больше 100 мячей пропустили всего три голкипера — Артем Ребров, Александр Филимонов и Войцех Ковалевски. Самыми надежными оказались мало игравшие Александр Помазун и Валерий Чижов, а наибольшими неудачниками Саболч Шафар и Максим Кабанов. Нынешний первый номер «Спартака» Александр Максименко пропустил 41 мяч в 41 игре и сравнялся с Сосланом Джанаевым.

Вратари «Спартака», пропускавшие в чемпионате России:

Вратарь Матчи Голы Ср. Артем Ребров 113 134 1,19 Александр Филимонов 147 122 0,83 Войчех Ковалевски 94 111 1,18 Андрей Дикань 69 79 1,14 Стипе Плетикоса 63 74 1,17 Сергей Песьяков 36 43 1,19 Сослан Джанаев 38 41 1,08 Александр Максименко 41 41 1,00 Максим Левицкий 39 37 0,95 Руслан Нигматуллин 27 35 1,30 Станислав Черчесов 52 32 0,62 Гинтарас Стауче 32 24 0,75 Александр Селихов 27 23 0,85 Дмитрий Тяпушкин 22 15 0,68 Алексей Зуев 12 14 1,17 Саболч Шафар 5 12 2,40 Андрей Сметанин 14 11 0,79 Дмитрий Гончаров 6 10 1,67 Абдельила Баги 6 9 1,50 Максим Кабанов 3 7 2,33 Николай Заболотный 6 7 1,17 Антон Митрюшкин 3 5 1,67 Георгия Ломая 2 4 2,00 Дмитрий Хомич 4 4 1,00 Александр Беленов 1 2 2,00 Александр Помазун 8 2 0,25 Валерий Чижов 2 1 0,50

Голы в ворота «Спартака» записали на свой счет 505 человек. Особенно во встречах с красно-белыми усердствовал Александр Кержаков, отличившийся 13 раз. Лучшим по средней результативности среди футболистов, проведших больше пяти матчей выделяется Халк, забивший шесть мячей в семи встречах, Герман Кутарба и Николас Павлович отметились тремя голами в трех играх, а Бахтиер Зайнутдинов оформил дубль в единственном матче.

Лучшие бомбардиры в матчах против «Спартака»: