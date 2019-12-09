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«Спартак» пропустил 900-й гол в чемпионатах России

00:47
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«Спартак» в последнем матче календарного года со счетом 1:4 проиграл дома «Ростову» в матче 19-го тура РПЛ. Хавбек дончан Бактиер Зайнутдинов записал на свой счет юбилейный 900-й гол в ворота красно-белых в чемпионатах России. Больше спартаковцев в высшем российском дивизионе пропустили всего три команды — «Крылья Советов», «Ростов» и «Динамо».

Самые пропускающие команды в истории чемпионата России:

Клуб

Матчи

Пропущенные голы

Ср.

Крылья Советов

795

1042

1,31

Ростов

791

1038

1,31

Динамо

821

944

1,15

Спартак

852

900

1,06

ЦСКА

852

795

0,93

Локомотив

852

791

0,93

Зенит

761

739

0,97

Алания

489

663

1,36

900 голов в ворота «Спартака» пришлось на долю 27 вратарей и одного защитника — Мартина Штранцля, не сумевшего отразиться пенальти от томича Сергея Корниленко летом 2010 года. При этом больше 100 мячей пропустили всего три голкипера — Артем Ребров, Александр Филимонов и Войцех Ковалевски. Самыми надежными оказались мало игравшие Александр Помазун и Валерий Чижов, а наибольшими неудачниками Саболч Шафар и Максим Кабанов. Нынешний первый номер «Спартака» Александр Максименко пропустил 41 мяч в 41 игре и сравнялся с Сосланом Джанаевым.

Вратари «Спартака», пропускавшие в чемпионате России:

Вратарь

Матчи

Голы

Ср.

Артем Ребров

113

134

1,19

Александр Филимонов

147

122

0,83

Войчех Ковалевски

94

111

1,18

Андрей Дикань

69

79

1,14

Стипе Плетикоса

63

74

1,17

Сергей Песьяков

36

43

1,19

Сослан Джанаев

38

41

1,08

Александр Максименко

41

41

1,00

Максим Левицкий

39

37

0,95

Руслан Нигматуллин

27

35

1,30

Станислав Черчесов

52

32

0,62

Гинтарас Стауче

32

24

0,75

Александр Селихов

27

23

0,85

Дмитрий Тяпушкин

22

15

0,68

Алексей Зуев

12

14

1,17

Саболч Шафар

5

12

2,40

Андрей Сметанин

14

11

0,79

Дмитрий Гончаров

6

10

1,67

Абдельила Баги

6

9

1,50

Максим Кабанов

3

7

2,33

Николай Заболотный

6

7

1,17

Антон Митрюшкин

3

5

1,67

Георгия Ломая

2

4

2,00

Дмитрий Хомич

4

4

1,00

Александр Беленов

1

2

2,00

Александр Помазун

8

2

0,25

Валерий Чижов

2

1

0,50

Голы в ворота «Спартака» записали на свой счет 505 человек. Особенно во встречах с красно-белыми усердствовал Александр Кержаков, отличившийся 13 раз. Лучшим по средней результативности среди футболистов, проведших больше пяти матчей выделяется Халк, забивший шесть мячей в семи встречах, Герман Кутарба и Николас Павлович отметились тремя голами в трех играх, а Бахтиер Зайнутдинов оформил дубль в единственном матче.

Лучшие бомбардиры в матчах против «Спартака»:

Игрок

Матчи

Голы

Ср.

Александр Кержаков

26

13

0,50

Игорь Семшов

30

9

0,30

Сергей Семак

35

8

0,23

Ари

10

7

0,70

Михаил Осинов

18

7

0,39

Данни

20

7

0,35

Халк

7

6

0,86

Павел Погребняк

11

6

0,55

Сергей Корниленко

12

6

0,50

Эктор Бракамонте

14

6

0,43

Вагнер Лав

14

6

0,43

Роман Адамов

16

6

0,38

Александр Кокорин

16

6

0,38

Олег Веретенников

17

6

0,35

Кристиан Нобоа

19

6

0,32

Андрей Каряка

21

6

0,29

Валерий Есипов

23

6

0,26

Дмитрий Кириченко

25

6

0,24

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




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