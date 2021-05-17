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«Спартак» пролез в ЛЧ. «Локо» покидает Черкизово? ЦСКА остался без Европы. Live «СЭ»

14:00
Журналисты «СЭ» подводят итоги чемпионата России.
Журналисты «СЭ» подводят итоги чемпионата России.

Журналисты «СЭ» Константин Алексеев, Максим Алланазаров и Севастиан Терлецкий подводят итоги чемпионата России и обсуждают последние футбольные новости. Начало — в 19.30 (мск) на YouTube-канале «СЭ».

— «Спартак» сыграет в квалификации ЛЧ;
— ЦСКА впервые за 20 лет остался без Европы;
— Где будет играть «Локомотив»?
— Сможет ли «Рубин» в следующем сезоне побороться за медали?
— Куда перейдет Сергей Пиняев?

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