«Спартак» пролез в ЛЧ. «Локо» покидает Черкизово? ЦСКА остался без Европы. Live «СЭ»
14:00
Журналисты «СЭ» Константин Алексеев, Максим Алланазаров и Севастиан Терлецкий подводят итоги чемпионата России и обсуждают последние футбольные новости. Начало — в 19.30 (мск) на YouTube-канале «СЭ».
— «Спартак» сыграет в квалификации ЛЧ;
— ЦСКА впервые за 20 лет остался без Европы;
— Где будет играть «Локомотив»?
— Сможет ли «Рубин» в следующем сезоне побороться за медали?
— Куда перейдет Сергей Пиняев?
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