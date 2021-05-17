«Спартак» пролез в ЛЧ. «Локо» покидает Черкизово? ЦСКА остался без Европы. Live «СЭ»

Журналисты «СЭ» Константин Алексеев, Максим Алланазаров и Севастиан Терлецкий подводят итоги чемпионата России и обсуждают последние футбольные новости. Начало — в 19.30 (мск) на YouTube-канале «СЭ».

— «Спартак» сыграет в квалификации ЛЧ;

— ЦСКА впервые за 20 лет остался без Европы;

— Где будет играть «Локомотив»?

— Сможет ли «Рубин» в следующем сезоне побороться за медали?

— Куда перейдет Сергей Пиняев?