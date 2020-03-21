«Спартак» поздравил Лаврова с юбилеем

«Спартак» на официальном сайте поздравил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Давнему болельщику красно-белых исполнилось 70 лет.

— Уважаемый Сергей Викторович! Желаем Вам продолжать мастерски защищать интересы России, крепкого здоровья, семейного благополучия и радостных эмоций от игры любимого красно-белого клуба! — отмечено пресс-службой клуба.