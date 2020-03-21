РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Спартак» поздравил Лаврова с юбилеем

14:39
Теги:

«Спартак» на официальном сайте поздравил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Давнему болельщику красно-белых исполнилось 70 лет.

— Уважаемый Сергей Викторович! Желаем Вам продолжать мастерски защищать интересы России, крепкого здоровья, семейного благополучия и радостных эмоций от игры любимого красно-белого клуба! — отмечено пресс-службой клуба.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-03-21-pozdravlyayem_sergeya_viktorovicha_lavrova/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир