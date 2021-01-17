«Спартак» показал, как новичок команды Хендрикс спел
22:16
Новичок «Спартака» Йоррит Хендрикс прошел традиционный обряд посвящения в челны команды. На командном ужине он исполнил песню.
О трансфере 25-летнего полузащитника в «Спартак» стало известно 16 января. Соглашение между сторонами рассчитано на 3,5 года.
15 января голландец прибыл в расположение «Спартака», который проводит зимний тренировочный сбор в Дубае.
В текущем сезоне Хендрикс провел 16 матчей за ПСВ, но не отметился результативными действиями.
Всего в составе голландского клуба Хендрикс отыграл 239 встреч, трижды становился чемпионом Нидерландов и дважды — обладателем Суперкубка страны.
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