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«Спартак» показал, как новичок команды Хендрикс спел

22:16
Йоррит Хендрикс. Фото Twitter
Йоррит Хендрикс. Фото Twitter
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Новичок «Спартака» Йоррит Хендрикс прошел традиционный обряд посвящения в челны команды. На командном ужине он исполнил песню.

О трансфере 25-летнего полузащитника в «Спартак» стало известно 16 января. Соглашение между сторонами рассчитано на 3,5 года.

15 января голландец прибыл в расположение «Спартака», который проводит зимний тренировочный сбор в Дубае.

В текущем сезоне Хендрикс провел 16 матчей за ПСВ, но не отметился результативными действиями.

Всего в составе голландского клуба Хендрикс отыграл 239 встреч, трижды становился чемпионом Нидерландов и дважды — обладателем Суперкубка страны.

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