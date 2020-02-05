«Спартак» передал Глушакову серебряную медаль молодежного первенства

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков получил от «Спартака» серебряную медаль за второе место в молодежном первенстве России в прошлом сезоне. Об этом сам футболист написал в своем Instagram.

— Приятная неожиданность на сборе в Турции — наконец-то добралась до меня родимая, — написал футболист. — Встретился с тренерским штабом дубля «Спартака» и получил серебряную медаль за прошлый сезон. Благодарю тренеров за работу, старался и помогал, чем мог, жаль не добрались до первого места. Это был классный опыт — стать частью спартаковской молодежки. Желаю ребятам много и упорно работать, пробиваться в основу, доказывать и добиваться самых больших высот. Не знаю, кто как, а мы с Андреем Ещенко свою медальку в прошлом году заработали. Серебра как раз в коллекции не хватало.

33-летний Денис Глушаков летом 2019 года перешел из «Спартака» в «Ахмат» как свободный агент. В текущем сезоне он провел за команду 16 матчей и забил три мяча.