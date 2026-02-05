«Спартак» объявил о продлении контракта с Денисовым до 2030 года

«Спартак» продлил контракт с защитником Даниилом Денисовым, сообщает пресс-служба красно-белых.

Новое соглашение с 23-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2029/2030. Предыдущее соглашение истекало летом 2026 года.

Денисов выступает за основную команду «Спартака» с 2021 года. Он провел 139 матчей, забил 1 гол и сделал 11 результативных передач. На счету защитника 1 матч за сборную России.