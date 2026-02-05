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«Сочи» и «Факел» сыграли вничью в товарищеском матче

Руслан Минаев

«Сочи» и «Факел» провели товарищеский матч во время тренировочного сбора.

Игра завершилась со счетом 2:2. У «Сочи» голы забили Михаил Игнатов и Захар Федоров. У «Факела» отличились Аксель Гнапи и Вячеслав Якимов.

По регламенту команды играли три тайма по 40 минут.

Товарищеский матч. Клубы

«Сочи» — «Факел» — 2:2 (2:1)

Голы: Игнатов, 5 (1:0). Гнапи, 9 (1:1). Федоров, 19 (2:1). Якимов, 87 (2:2).

«Сочи»: Дегтев (Дюпин, 46. Рудаков, 90), Заика (Стоич, 60), Магаль (Волков, 60), Солдатенков (Алвес, 60), Литвинов (Макарчук, 60), Зиньковский (Кравцов, 60), Сааведра (Васильев, 60), Коваленко (Носатый, 60), Игнатов (Мециев, 60), Камано (Корнеев, 60), Федоров (Барт, 60).

«Факел»: Фролкин (Обухов, 62), Юрганов (Черов, 62), Журавлев (Гапонов, 62), Магкеев (Габараев, 62), Нетфуллин (Магомедов, 62), Гиоргобиани (Якимов, 62), Моцпан (Багателия, 62), Багамаев (Уридия, 62), Абдоков (Гонгадзе, 62), Пуси (Турищев, 62), Гнапи (Симонов, 62).

Предупреждение: Моцпан, 44.

5 февраля.

Товарищеские матчи. Клубы. .
05 февраля, 12:00. ()
Сочи
2:2
Факел

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
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П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

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 2
Натан Гассама
Натан Гассама

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 2
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Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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