«Сочи» и «Факел» сыграли вничью в товарищеском матче

«Сочи» и «Факел» провели товарищеский матч во время тренировочного сбора.

Игра завершилась со счетом 2:2. У «Сочи» голы забили Михаил Игнатов и Захар Федоров. У «Факела» отличились Аксель Гнапи и Вячеслав Якимов.

По регламенту команды играли три тайма по 40 минут.

Товарищеский матч. Клубы

«Сочи» — «Факел» — 2:2 (2:1)

Голы: Игнатов, 5 (1:0). Гнапи, 9 (1:1). Федоров, 19 (2:1). Якимов, 87 (2:2).

«Сочи»: Дегтев (Дюпин, 46. Рудаков, 90), Заика (Стоич, 60), Магаль (Волков, 60), Солдатенков (Алвес, 60), Литвинов (Макарчук, 60), Зиньковский (Кравцов, 60), Сааведра (Васильев, 60), Коваленко (Носатый, 60), Игнатов (Мециев, 60), Камано (Корнеев, 60), Федоров (Барт, 60).

«Факел»: Фролкин (Обухов, 62), Юрганов (Черов, 62), Журавлев (Гапонов, 62), Магкеев (Габараев, 62), Нетфуллин (Магомедов, 62), Гиоргобиани (Якимов, 62), Моцпан (Багателия, 62), Багамаев (Уридия, 62), Абдоков (Гонгадзе, 62), Пуси (Турищев, 62), Гнапи (Симонов, 62).

Предупреждение: Моцпан, 44.

5 февраля.