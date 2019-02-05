"Спартак" - "Марибор" : Глушаков и Гулиев - в стартовом составе

Стали известны составы "Спартака" и "Марибора" на контрольный матч на сборах в Белеке. В центре полузащиты красно-белых выйдут Аяз Гулиев и Денис Глушаков.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Спартак": Максименко, Айртон, Джикия, Кутепов, Рассказов, Гулиев, Глушаков, Мельгарехо, Ханни, Зе Луиш, Адриану.

Запасные - Селихов, Боккетти, Комбаров, Миронов, Маслов, Фернанду, Ломовицкий, Зобнин, Ташаев, Мелкадзе.

"Марибор": Пирич, Клинар, Шулер, Крэцу, Хотич, Захович, Дервишевич, Вилер, Млакар, Ивкович, Крамарич.

Запасные - Котман, Врховец, Пихлер, Таварес, Вршич, Милец, Колманич, Райчевич, Ускокович, Фелипе Сантуш, Джугель.

"Спартак" - "Марибор": контрольный матч, 5 февраля 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 17.00 (время московское)