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Сегодня, 14:27

Сычев: «Александр Мостовой и в футболе Царь, и в хоккее»

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев рассказал, кто из футболистов лучше всех играет в хоккей.

«Я родился в Омске и с детства играл в русский хоккей, но не могу сказать, что на льду выгляжу лучше всех из бывших футболистов. Настоящий класс показывает Александр Мостовой. Смотрится получше многих. Это неудивительно, ведь он же у нас Царь. Он и в футболе Царь, и в хоккее», — заявил Сычев RT.

За свою карьеру Мостовой провел 51 матч за национальную сборную России, в которых полузащитник забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.

С августа этого года 55-летний экс-спортсмен обучается на тренера в академии РФС.

Источник: RT
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2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
6
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Локомотив – Урал
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