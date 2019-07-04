"Спартак" – "Краснодар": фрибеты до 10 000 рублей от БК "Лига Ставок" новым игрокам

В четверг, 4 июля, состоится матч 3-го тура Кубка Матч-Премьер "Спартак" – "Краснодар". Встреча пройдет в Австрии, в городе Пеллау. Рассказываем, в какой исход матча верят букмекеры.

В противостоянии равных по силе команд небольшое предпочтение отдается "Краснодару", который в двух турах набрал шесть очков. Коэффициент на победу "быков" у БК "Лига Ставок" – 2,50, то есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 2 500 рублей. Для сравнения коэффициенты на победу "Спартака" – 2,65, на ничью – 3,65.

В этом матче встретятся две самые результативные команды кубка, поэтому коэффициент на "Тотал" больше 2,5 – 1,70, на "Тотал" меньше 2 – 3,35.

Еще увлекательнее просмотр матчей будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания увеличила фрибеты новым гостям.

В рамках предложения "Максимальная отдача" новые игроки могут получить до 10 000 рублей.

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