«Спартак» и «Зенит»? Им не будет легко с нами». Министр спорта МО рассказал, как преобразились «Химки»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков считает, что «Химки» могли добиться ничейного результата в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (1:2).

Терюшков также отметил, что «Спартаку» и «Зениту» будет нелегко в предстоящих играх против «Химок».

— Мы были близки к ничьей. Команда совсем другая, преобразилась. Глушаков и Мирзов усилили команду, тренер поменял рисунок игры. У «Локомотива» не было особо шансов во втором тайме. К сожалению, пропустили второй гол со стандарта. Будем работать, сейчас перерыв на сборные, а потом «Спартак» и «Зенит». Им не будет легко с нами, тем более играем дома.

График сложный, но мы сами себя загнали в такую ситуацию. Очертания новой команды уже есть, вы видели все на поле. Глушаков отдавал хорошую передачу, там чуть-чуть не хватило до голевого момента. Потеряли, к сожалению, восемь туров. Могли набирать намного больше очков.

Думаю, «Химки» еще удивят в это трансферное окно. У нас еще есть время, ведем переговоры по россиянам. Полярус не стал потерей, он захотел уйти в «Ахмат», Талалаев попросил его отдать. Вы видите, что его отсутствие не сказалось на игре. Что касается Ломовицкого, то тут ничего неожиданного. Тренеру нужны другие игроки, он делает ставку на другой рисунок игры. (Сергей Федоров)