«Балтика» на выезде победила «Сочи», Хиль забил в четвертом матче подряд

«Балтика» на выезде обыграла «Сочи» в матче 6-го тура РПЛ — 2:0.

У гостей забили Брайан Хиль и Илья Петров.

Хиль отличился в четвертом матче подряд, сальвадорец с 5 голами занимает второе место в списке лучших бомбардиров премьер-лиги, уступая лишь полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову (7 мячей).

«Балтика» поднялась на четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками. «Сочи» идет на последней, 16-й строчке с 1 очком.

В следующем туре «Балтика» сыграет на выезде с «Акроном», а «Сочи» встретится в гостях со «Спартаком».