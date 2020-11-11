Соболев назвал, за что Тедеско штрафует в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, за какие нарушения штрафуют в команде.

— У вас какой максимальный штраф и за что? — вопрос Соболеву.

— 100 евро, — цитирует Sport24 Соболева. — У нас, когда на процедурах лежишь, нельзя пользоваться телефоном, а хочется. И, бывает, в эти 30-40 минут достаешь трубку — за это штраф.

— У вас кто-то «стучит» Тедеско, что ли?

— Не, просто каждый может сказать: «Вот ты проштрафился». Тем более эти деньги потом идут на какую-то благотворительность, так что все нормально.

В команде крутая дисциплина. У Тедеско даже минута опоздания невозможна. Если завтрак в 9:30, зайти на него надо максимум в 9:29. Опоздал — штраф. Все четко. А еще мне кажется, что он никогда не кричит на игроков. Если только в игре, но точно не на тренировках.