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Соболев назвал, за что Тедеско штрафует в «Спартаке»

13:00
Александр Соболев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, за какие нарушения штрафуют в команде.

— У вас какой максимальный штраф и за что? — вопрос Соболеву.

— 100 евро, — цитирует Sport24 Соболева. — У нас, когда на процедурах лежишь, нельзя пользоваться телефоном, а хочется. И, бывает, в эти 30-40 минут достаешь трубку — за это штраф.

— У вас кто-то «стучит» Тедеско, что ли?

— Не, просто каждый может сказать: «Вот ты проштрафился». Тем более эти деньги потом идут на какую-то благотворительность, так что все нормально.

В команде крутая дисциплина. У Тедеско даже минута опоздания невозможна. Если завтрак в 9:30, зайти на него надо максимум в 9:29. Опоздал — штраф. Все четко. А еще мне кажется, что он никогда не кричит на игроков. Если только в игре, но точно не на тренировках.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2020-11-11-sobolev--pro-spartak-tedesko-porshe-kokorina-sounter-strike-amkal---intervyu

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