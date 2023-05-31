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Сегодня, 15:54

Смолов: «Медиафутбол — очень круто. Помню наш матч с «Амкалом», стоит проводить такие игры»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал, что ему нравится в медиафутболе.

— Медиафутбол — очень круто, — передает корреспондент «СЭ» Сергей Жуков слова Смолова. — Всегда выделял его. Классная история на самом деле. Помню наш матч против «Амкала», столько пришло народу, детей, ребят. Такие товарищеские игры стоит проводить, если это привлекает внимание. Классно, что «Динамо» способствует развитию медиафутбола. Классная история.

— Ты с кем бы хотел сыграть в гранд-финале? Может быть, реванш с «Амкалом», или хочется встретиться с кем-то другим?

— Реванш с «Амкалом»? Мы же победили. Не знаю. Там ребята сами разберутся.

— Как вам идея гранд-финала?

— Идея гранд-финала должна вдохновлять ребят. «Динамо» поддерживает проект МКС. Это популяризирует футбол. Я хорошо отношусь к киберспорту, но пусть лучше ребята смотрят футбол и занимаются им, чем дома за компом сидят.

— Бустер сказал, что сожалеет, что не смог с вами сыграть. Вы бы сыграли с ним в Counter-Strike?

— Мы с ним на связи. Если хочет сыграть, может написать. Я сейчас в страшной форме, хоть где-то.

«Динамо» обыграло «Амкал» со счетом 5:0 в товарищеском матче, который состоялся летом 2022 года.

Бело-голубые планируют в этом году сыграть против победителя медиафутбольного турнира МКС-2023.

Федор Смолов
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 И В Н П +/- О
1
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2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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 - : -
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Кр. Советов – Спартак
 - : -
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 - : -
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Локомотив – Торпедо
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