СМИ: Попов, Еременко и Норманн могу сыграть с «Краснодаром»

Футболисты «Ростова» Ивелин Попов, Роман Еременко, Матиас Норманн, Деннис Хаджикадунич и Арсений Логашов могут сыграть против «Краснодара», сообщает «РБ-Спорт». Сегодня, 30 июня, Роспотребнадзор может выдать им разрешение тренироваться вместе со всей командой.

17 июня стало известно, что у шести игроков «Ростова» обнаружен коронавирус. Помимо перечисленных игроков на обязательную изоляцию отправился полузащитник Хорен Байрамян, вышедший на замену в матче с «Арсеналом». Остальная команда также села на двухнедельный карантин на базе. 26 июня дончане получили разрешение от регионального Роспотребнадзора возобновить тренировки досрочно.

Попов, Еременко, Норманн, Хаджикадунич и Логашов уже сдали по два отрицательных теста на коронавирус. Во вторник утром они снова прошли тестирование, по итогам которого выяснится, можно ли им участвовать в тренировках. Если у игроков будет по три отрицательных анализа подряд, Роспотребнадзор допустит их в общую группу. В таком случае решении об их участии в матче останется за тренерским штабом.

«Ростов» и «Краснодар» встретятся 1 июля в рамках 25-го тура Тинькофф РПЛ. «Ростов» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 41 очко. У идущего третьим «Краснодара» 44 балла и одна игра в запасе.